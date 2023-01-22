Криминал 22 января 2023, 16:37 Пилот застрявшего в горах Сочи воздушного шара с пассажирами работал без лицензии Следователи задержали организаторов полета застрявшего в горах Сочи воздушного шара

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Уголовное дело завели в Сочи после происшествия с застрявшим в горах воздушным шаром с пассажирами. В рамках расследования следователи задержали двух организаторов полета. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Задержанных заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

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Следователи установили, что один из фигурантов дела организовал платную прогулку на воздушном шаре для двух взрослых и двух детей. При этом пилот не имел необходимого свидетельства для управления летательным аппаратом.

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Также он не принял необходимых мер для обеспечения безопасности пассажиров. Пилот отклонился от маршрута и посадил шар на ветки деревьев в горной местности.

«Корзина ударилась о верх горы. Шар наклонился, и в таком состоянии мы полетели в обрыв, проскользив по веткам деревьев, и остановились, повиснув», — рассказал он.

Следователи назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению всех причин случившегося.

Воздушный шар в горах Сочи застрял в ветках деревьев в минувшую субботу, 21 января. Для спасения пассажиров на место отправились спасатели. Но когда они прибыли на место, выяснилось, что взрослые и дети самостоятельно выбрались из корзины. Специалисты быстро обнаружили пропавших и на вертолете доставили на базу.