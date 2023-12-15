Происшествия 15 декабря 2023, 20:51 Упавшее дерево раздавило человека в Ростове-на-Дону Privet-Rostov.ru: в Ростове-на-Дону дерево упало на прохожего РИА «Новости»

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Упавшее дерево раздавило человека, ЧП произошло в Ростове-на-Дону в Нахичевани, где выпавший снег вызвал обледенение крон. Об этом написал Telegram-канал Privet-Rostov.ru.

«В результате сильнейшего обледенения дерево упало на идущего по тротуару пешехода на 37-линии», — написали в мессенджере.

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Очевидцы с места происшествия сообщили, что о состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно, скорая на тот момент еще не приехала.

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