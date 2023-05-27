Происшествия 27 мая 2023, 11:55 Гладков подтвердил обстрел Шебекино Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино выбило стекла в ледовой арене Telegram

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли город Шебекино. Ранее в СМИ появилась информация, что украинские боевики выпустили по населенному пункту снаряды из РСЗО.

Глава региона уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет. Одной женщине потребовалась помощь медиков из-за перенесенного стресса.

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«Женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ», — написал он.

Взрывная волна от снаряда ствольной артиллерии, по словам губернатора, повредила фасад и выбила стекла в ледовой арене.

«Есть прилеты на территорию парковки — повреждено дорожное полотно», — добавил Гладков.

Выпущенные ВСУ снаряды также попали по пешеходному мосту, повредив его в нескольких местах.

Специалисты уже начали подворовый обход территории.

По данным Mash, Шебекино атаковали с утра 27 мая. Telegram-канал уверял, что пострадали несколько человек.