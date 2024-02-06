Эксклюзив 06 февраля 2024, 13:57 Житель Ярославля чуть не сгорел, когда поджег чужую машину Источник «360»: МВД ищет ярославца, загоревшегося при поджоге автомобиля

Читать 360tv в

Житель Ярославля решил поджечь чужой автомобиль и сам чуть не стал жертвой пожара. Видео появилось в распоряжении «360».

Момент поджога засняли камеры видеонаблюдения. Судя по видео, мужчина спокойно подошел к чужой машине с неизвестным предметом в руках. Его он подложил под дно автомобиля, после чего поджег. Пламя разгорелось настолько быстро, что мужчина не успел убрать руку. Рукав его куртки загорелся. Поджигатель попытался потушить одну руку, при этом пламя перекинулось на другую.

Реклама

Сбивая огонь, он поспешно удалился с места преступления. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, не очень удачливого поджигателя разыскивают правоохранительные органы.

В Санкт-Петербурге недавно неизвестный поджег автомобиль ФСИН, который принадлежит СИЗО № 5. ЧП произошло на Арсенальной улице. Момент поджога попал на камеры.