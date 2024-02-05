Эксклюзив 05 февраля 2024, 12:55 Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео

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В распоряжении «360» оказалось видео поджога автомобиля ФСИН, принадлежащего СИЗО № 5, в Санкт-Петербурге на Арсенальной улице. На кадрах видно, что к машине приближается темная фигура и что-то делает рядом, а через некоторое время автомобиль начинает полыхать.

Судя по ролику, поджигатель тут же бросился бежать. Нечеткое изображение не позволяет разглядеть его внимательно.

О пожаре сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, информация поступила поздним вечером 4 февраля. Загорелся Ford Focus. На месте нашли следы обуви поджигателя и другие улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что касается автомобиля, он сильно пострадал — теперь, как отметили авторы статьи, его ждет или масштабный ремонт, или утиль.

В конце января в Московской области задержали двух подозреваемых в поджоге машины местного жителя. Они признались, что пошли на преступление по заказу своего знакомого, криминального авторитета (его впоследствии также задержали). Иномарку подожгли на стоянке ночью. Автомобиль выгорел дотла, сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело.