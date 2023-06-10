10 июня 2023, 18:17
Мужчина отстрелил пальцы постояльцу отеля в Анапе
МВД: житель Ростова устроил стрельбу и отстрелил два пальца постояльцу отеля в Анапе
Постоялец отеля в Анапе устроил стрельбу, жертвой которой стал краснодарец. У него оторвало фалангу пальца, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, стрельба произошла в ночь с пятницы на субботу в отеле «Мореми» в селе Сукко в Анапе. Между двумя постояльцами отеля — 37-летним жителем Ростова-на-Дону и 27-летним уроженцем — Краснодара начался конфликт.
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«Ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Мужчине оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца», — отметили в ведомстве.
Правоохранители задержали стрелявшего, а его пистолет изъяли. Медики оказали пострадавшему помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Пока что уголовное дело в отношении ростовчанина не возбудили.
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