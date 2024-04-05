Происшествия 05 апреля 2024, 23:03 Мужчина открыл стрельбу возле детского сада в Екатеринбурге Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Конфликт между двумя мужчинами около детского сада в Екатеринбурге закончился стрельбой. Подробности изданию Ura.ru сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«В отдел полиции поступило сообщение, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение предположительно из травматического пистолета», — сообщили в ведомстве.

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По информации издания, пострадавшего доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку на месте происшествия. Причина конфликта пока неизвестна.

В Ивановской области ранее задержали жителя Фурманова, который в кафе расстрелял обидчика из травматического пистолета. Причиной послужило недоразумение с пролитым чаем.