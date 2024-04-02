Криминал 02 апреля 2024, 15:05 Конфликт в кафе в Ивановской области закончился стрельбой

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В Фурманове задержали местного жителя, который расстрелял из травматического пистолета обидчика в кафе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

В кафе один посетитель случайно облил чаем другого. Это недоразумение быстро переросло в конфликт, в итоге обиженный мужчина выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший выжил, но попал в больницу. Стрелка почти сразу задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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