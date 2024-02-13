Происшествия 13 февраля 2024, 11:40 Мужчина ограбил школьницу в московском метро Полиция задержала подозреваемого в краже телефона у школьницы в московском метро РИА «Новости»

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Московские следователи задержали подозреваемого, вырвавшего в метро из рук 16-летней девушки мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, когда двери поезда на станции «Автозаводская» закрывались, злоумышленник выдернул из рук пассажирки гаджет и скрылся с места происшествия.

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Девушка сразу обратилась за помощью к полицейскому, который дежурил на станции. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей.

Стражи правопорядка поймали подозреваемого 31-летнего мужчину в Подольске. При задержании у него нашли и изъяли пропавший гаджет, который в ближайшее время вернут хозяйке. Фигуранта уже арестовали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве.