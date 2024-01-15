Криминал 15 января 2024, 15:18 Женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве Женщина вытащила дорогой телефон из кармана куртки пассажирки автобуса в Москве РИА «Новости»

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Злоумышленница украла телефон у пассажирки автобуса в Москве. Она увидела, как жертва убрала смартфон в карман куртки, а позже, воспользовавшись моментом, похитила гаджет стоимостью более 77 тысяч рублей и спешно покинула транспорт. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Потерпевшая практически сразу заметила пропажу. Она вышла из автобуса и потребовала вернуть украденную вещь. Фигурантка отрицала причастность и попыталась подкинуть телефон на тротуар, выставив ситуацию так, что пострадавшая сама выронила его.

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Однако злоумышленница не учла, что в автобусе установлено видеонаблюдение и ее действия запечатлели на камеру. Стоявшие на остановке прохожие вызвали полицию, увидев конфликтную ситуацию.

По данным следствия, 26-летняя воровка уже ранее дважды привлекали к уголовной ответственности. Теперь она предстанет перед судом по обвинению в совершении кражи из одежды.

«Обвинительное заключение по делу утверждено Тушинской межрайонной прокуратурой», — заявили в ведомстве.

Ранее подозреваемого в краже смартфона за 120 тысяч рублей в баре задержали в Москве.