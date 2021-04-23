Мужчина ограбил ювелирный магазин в Петербурге, чтобы закрыть кредиты

Задержан мужчина по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Санкт-Петербурге. об этом сообщило ИА Nation News.

Преступник разбил витрины, схватил драгоценности и сбежал. Уточняется, что мужчина имел кредиты. Он не мог их погасить, поэтому решил ограбить магазин. Похищенные ценности у него изъяли.

Ранее двое мужчин напали на молодых людей 15 и 19 лет в Санкт-Петербурге. Грабителей задержали на следующий день.