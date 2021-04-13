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    13 апреля 2021, 16:23

    Двое мужчин ограбили подростков в Петербурге. Злоумышленники задержаны

    Дарья Морозова

    Двое мужчин напали на молодых людей 15 и 19 лет в Санкт-Петербурге. Грабителей задержали на следующий день. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

    Уточняется, что мужчины угрожали потерпевшим ножом и заставили их отдать мобильные телефоны. Один из телефонов они заставили подростков сдать в ломбард, а потом забрали деньги с бежали.

    Возбуждено уголовное дело. Преступников нашли, украденное имущество у них изъяли.