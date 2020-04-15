Мужчина обстрелял прохожих из окна на востоке Москвы. Есть пострадавший

В восточном округе Москвы мужчина из окна своей квартиры устроил обстрел прохожих. Одного человека госпитализировали. Об этом сообщили «360» в столичном управлении МВД.

Около 19:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Окская 28. По предварительным данным, в результате конфликта один из участников выстелил из оружия. Вид оружия устанавливается следствием.

Пострадавший передан медикам. Злоумышленник скрылся с места происшествия. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины обстоятельств конфликта.

По данным Telegram-канала 112, пострадавший 40-летний мужчина. Сейчас на место происшествия стягивают специальный отряд быстрого реагирования.

UPD

Мужчину задержали сотрудники быстрого реагирования, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. Он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстреливал людей из ружья.

Ранее на юго-западе Москвы мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов.