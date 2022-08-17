Мужчина напал на врачей в Балашихе

Сотрудники полиции задержали жителя Балашихи после нападения на врачей в медицинском учреждении на шоссе Энтузиастов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.

Согласно данным следователей, днем 16 августа мужчина ворвался в медучреждение и нанес телесные травмы трем сотрудникам хирургического отделения. Пострадавшие обратились в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого в нападении и доставили его в отдел полиции по Балашихе, им оказался местный житель 1987 года рождения.

«Дознаватели возбудили уголовное дело по статье „Хулиганство“, обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В начале июня похожий случай произошел в Лос-Анджелесе. Неизвестный ворвался с ножом в больницу и порезал трех человек, после чего забаррикадировался в одном из кабинетов.