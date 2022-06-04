Неизвестный напал с ножом на людей в больнице США

Три человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в больнице американского Лос-Анджелеса. Подозреваемый забаррикадировался в одной из палат. Об этом сообщила полиции города в своем Twitter.

«В результате инцидента пострадали две медсестры и врач, в настоящее время им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Представитель пожарной охраны города подтвердил, что три человека были доставлены в травматологический центр в критическом состоянии.

По данным правоохранитеей, в настоящее время нападавший забаррикадировался в одной из палат медицинского учреждения. На место происшествия были вызваны офицеры спецназа, они прибыли в больницу через полтора часа. Органы правопорядка попросили пожарных оставаться на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил ножом троих человек в Норвегии. Кто именно напал на людей и с какой целью, неизвестно.