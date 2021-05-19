Мужчина напал на сотрудников пожарной части в Севастополе. Видео

В Севастополе вооруженный ножом мужчина нападал на сотрудников пожарной части. По данным РИА «Новости», никто не пострадал, нападавшего задержали.

По предварительным данным, мужчину доставили в психбольницу. В соцсетях появилось видео, на котором заметно агрессивное поведение злоумышленника. Он кричал и замахивался на сотрудника пожарной части. Молодой человек пытался защититься от ударов с помощью стула.

Через время на помощь подошли полицейские. На их просьбы бросить нож вооруженный мужчина не реагировал. Пока неизвестно, был ли задержанный пьян и что стало причиной такого поступка.

На прошлой неделе в Таганроге мужчина накинулся с топором на пассажиров маршрутки. Он был нетрезвым, по словам очевидцев, выхватил кухонный топорик и набросился на пассажиров маршрутки очень неожиданно. От его действий никто не пострадал. Тем не менее одна из пассажирок написала заявление в полицию. Мужчину доставили в полицию и завели на него дело по статье «Хулиганство». Пока он находится под подпиской о невыезде.