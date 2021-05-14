Мужчина набросился с топором на пассажиров маршрутки в Таганроге

В Таганроге мужчина накинулся с топором на пассажиров маршрутки. Его задержали и завели уголовное дело. Об этом рассказал «Царьград».

Нетрезвый мужчина, по словам очевидцев, неожиданно выхватил кухонный топорик и набросился на пассажиров маршрутки. От его действий никто не пострадал, однако о нем в полицию заявила женщина, которая находилась в маршрутном такси в момент происшествия.

Нарушителя задержали сотрудники ППС. Мужчину доставили в полицию и завели на него дело по статье «Хулиганство». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.