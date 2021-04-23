Мужчина напал на двух подростков в Мурманске

В Мурманске две девочки-подростка пострадали от нападения мужчины. Одну из них неизвестный пытался утащить. Школьнице удалось вырваться.

Правоохранители задержали нападавшего, сообщил Life со ссылкой на источник. Им оказался 36-летний Иван Д. Сначала он домогался 17-летней горожанки прямо на улице, а затем набросился на 13-летнюю ученицу школы.

Первая пострадавшая, по словам ее матери, направлялась в библиотеку. Шедший ей навстречу человек развернулся и пошел следом. Девушка ускорила шаг и уже поднималась по ступенькам ко входу в учреждение, когда ее схватили.

«Прижал, она даже не могла пошевелиться. Дочка пыталась вырваться, сказала ему: „Отпусти“. Он ей ответил: „Да чего ты?“ Потом пытался трогать ее за грудь», — рассказала женщина. После этого неизвестный отпустил подростка и направился к школе.

Следующей целью мужчины стала 13-летняя школьница. Девочку он схватил на руки и побежал вместе с ней в неизвестном направлении. У той получилось вырваться.