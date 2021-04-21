Женщина за рулем иномарки сбила сестер-школьниц в Уфе

Накануне в районе Советской площади в центре Уфы женщина за рулем автомобиля Honda CR-V наехала на двух сестер-школьниц.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на заявление начальника ГИБДД Республики Башкортостан Динара Гильмутдинова, в момент аварии дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, где на них наехала жительница Уфимского района. Подростки получили травмы. Сейчас разбирательство данного происшествия ведет ГИБДД республики.