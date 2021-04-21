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    21 апреля 2021, 16:17

    Женщина за рулем иномарки сбила сестер-школьниц в Уфе

    Редакция сайта 360°

    Накануне в районе Советской площади в центре Уфы женщина за рулем автомобиля Honda CR-V наехала на двух сестер-школьниц.

    Как сообщает mkset.ru со ссылкой на заявление начальника ГИБДД Республики Башкортостан Динара Гильмутдинова, в момент аварии дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, где на них наехала жительница Уфимского района.

    Подростки получили травмы. Сейчас разбирательство данного происшествия ведет ГИБДД республики.