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    24 декабря 2020, 16:29

    Мужчина изнасиловал женщину посреди улицы в Саратове

    Дарья Морозова

    Судимый мужчина изнасиловал женщину возле жилого дома в Саратове. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемый задержан. Его будут судить за изнасилование с угрозой убийством. Выяснилось, что ранее он уже сидел в тюрьме.

    Ранее мужчина ограбил и изнасиловал российскую туристку в турецкой Алании. Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Местного жителя уже отправили за решетку.