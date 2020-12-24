24 декабря 2020, 16:29
Мужчина изнасиловал женщину посреди улицы в Саратове
Судимый мужчина изнасиловал женщину возле жилого дома в Саратове. Об этом сообщило РИА ФАН.
Пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемый задержан. Его будут судить за изнасилование с угрозой убийством. Выяснилось, что ранее он уже сидел в тюрьме.
Ранее мужчина ограбил и изнасиловал российскую туристку в турецкой Алании. Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Местного жителя уже отправили за решетку.