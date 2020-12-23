Россиянку изнасиловали и ограбили в Турции

Мужчина ограбил и изнасиловал российскую туристку в турецкой Алании. Сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Местного жителя уже отправили за решетку.

Нападение на россиянку произошло вечером 18 декабря в районе Секи, пишет Hurriyet. Мужчина набросился с ножом на женщину прямо на улице. Он стал угрожать своей жертве, а затем изнасиловал и забрал сумку с телефоном и другими вещами. После нападения мужчина убежал.

Туристка обратилась за помощью к полицейским, которые нашли подозреваемого спустя несколько дней. Нападавшим оказался 22-летний местный житель. Машину насильника остановили на дороге. Он ехал на том же автомобиле, что и в день нападения. В итоге суд приговорил молодого человека к аресту.

В конце августа несовершеннолетнюю жительницу Стамбула попытался изнасиловать выходец из Пакистана. Он познакомился со своей жертвой по телефону и пригласил к себе домой. Девушке удалось вырваться и убежать. После этого мужчину избили друзья девушки, а затем его задержали правоохранители.