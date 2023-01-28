Происшествия 28 января 2023, 12:05 Мужчина избил ногами двух пассажиров в вагоне на станции метро «Курская» Появилось видео избиения мужчиной пассажиров в вагоне станции метро «Курская» в Москве

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В распоряжении издания «Подъем» оказалось видео нападения мужчины на пассажиров в московской станции метро «Курская». При этом не уточняется, когда произошел инцидент.

На кадрах видно, как дебошир ногами избил двух мужчин прямо в вагоне. Одного он повалил на пол и запинал ногами. Второй мужчина попытался увернуться, но тоже попал под пинок.

При этом другие пассажиры не остановили разъяренного мужчину, а предпочли спокойно сидеть на своих местах и тихо снимать происходящее на камеру.

Официальных комментариев от экстренных служб не поступало.

Накануне стало известно, что неизвестный напал в подъезде одного из домов в Балашихе на двух подростков. Одному мальчику удалось увернуться, второму не повезло. Мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по голове. По данному факту прокуратура Московской области возбудила уголовное дело, ведется расследование.