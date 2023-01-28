28 января 2023, 12:05
Мужчина избил ногами двух пассажиров в вагоне на станции метро «Курская»
Появилось видео избиения мужчиной пассажиров в вагоне станции метро «Курская» в Москве
В распоряжении издания «Подъем» оказалось видео нападения мужчины на пассажиров в московской станции метро «Курская». При этом не уточняется, когда произошел инцидент.
На кадрах видно, как дебошир ногами избил двух мужчин прямо в вагоне. Одного он повалил на пол и запинал ногами. Второй мужчина попытался увернуться, но тоже попал под пинок.
При этом другие пассажиры не остановили разъяренного мужчину, а предпочли спокойно сидеть на своих местах и тихо снимать происходящее на камеру.
Официальных комментариев от экстренных служб не поступало.
Накануне стало известно, что неизвестный напал в подъезде одного из домов в Балашихе на двух подростков. Одному мальчику удалось увернуться, второму не повезло. Мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по голове. По данному факту прокуратура Московской области возбудила уголовное дело, ведется расследование.
Драки
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