Эксклюзив 27 января 2023, 18:37 Неизвестный избил подростка в подъезде дома в Балашихе Жительница Балашихи сообщила, что избивший подростка мужчина, возможно, живет в их доме ГСУ СК России по Московской области / Telegram

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Неизвестный напал на ребенка в подъезде одного из домов в Балашихе. Одними ударами по голове нападавший не ограничился, он пригрозил подростку убийством. Об этом сообщил источник «360».

Четырнадцатилетнему мальчику удалось вырваться на улицу и убежать от злоумышленника. Подростку оказали медицинскую помощь. Позже в прокуратуре Московской области сообщили, что по факту избиения 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело, ведется расследование.

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Как рассказала «360» местная жительница, избитый мальчик не жил в том доме, в подъезде которого все произошло. Там живет его друг, а парень просто пришел к нему в гости.

Также она добавила, что нападавший, возможно, живет в их доме, поскольку камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину в шортах, который потом поднялся на лифте.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который на протяжении многого времени издевался над пасынком. В результате очередных побоев ребенок попал в больницу. Врачам пришлось ампутировать мальчику травмированные пальцы.