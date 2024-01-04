04 января 2024, 03:46
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Уфе
МЧС: жертвами пожара в частном доме в Уфе стали два человека
Тела двух человек обнаружили после пожара в частном доме в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Спасатели получили информацию от фельдшера скорой медицинской помощи о погибших на улице Станционная 3 января после 22:00 по московскому времени.
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Пожарные зафиксировали в жилом здании тление полов на площади 0,5 квадратных метра. Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.
В доме обнаружили тела 51-летнего мужчины и 46-летней женщины. По словам родственников, последний раз они видели погибших 31 декабря 2023 года.
Сейчас специалисты устанавливают причину смерти. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.
Пожар унес жизни четырех человек в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Огонь полностью уничтожил стены, кровлю здания и пристройку.
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Уфа
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