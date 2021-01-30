Мужчина хотел сжечь жену в Балашихе. Подробности ЧП

Хлопок на балконе многоэтажки в Балашихе произошел из-за супружеского конфликта. В пылу ссоры мужчина облил жену бензином и решил поджечь.

Пострадавшую доставили в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Мужчина тоже получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.

«В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее», — уточнили в полиции.

По информации «Пятого канала», 46-летняя женщина и ее 43-летний муж получили ожоги второй и третьей степени. Оба в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства случившейся между ними ссоры пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что на 17-м этаже дома по улице Дмитриева произошел хлопок при переливании бензина. Пожара после него не возникло.