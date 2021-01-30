В Балашихе произошел хлопок. Пострадали два человека

В Балашихе на кухне многоквартирного дома произошел хлопок, в результате которого пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар после хлопка бензино-воздушной смеси в доме по улице Дмитриева не начался. Разрушений, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, нет.

По данным Telegram-канала Mash, одна из пострадавших — женщина. Ее состояние тяжелое. Мужчина получил травмы средней тяжести. Им оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают 14 единиц техники и 50 специалистов, в том числе 13 сотрудников МЧС и четыре единицы ведомственной техники.

Хлопок, добавил ТАСС, произошел из-за взрыва канистры при переливании бензина в квартире на 17-м этаже. Было повреждено остекление балкона.