Мужчина четыре часа провисел на заборе при попытке попасть в закрытый город. Видео

В Железногорске Красноярского края мужчина застрял на заборе, пытаясь попасть в закрытый город. Он провисел четыре часа, пока к нему на помощь не приехали сотрудники МЧС.

Видео с попавшим в непростую ситуацию жителем Красноярского края выложили во «ВКонтакте».

Мужчина, по словам очевидцев, застрял около железногорского КПП-2. Мужчине по какой-то причине нужно было срочно попасть в закрытый город, а пропуска не было. Он решил воспользоваться экстремальным способом и попытался перелезть через высокий забор с колючей проволокой. В результате он застрял. Мужчина стонал от боли и не мог шевелиться.

На заборе мужчина провисел четыре часа. Снять его смогли четыре сотрудника МЧС, после чего его передали медикам.

За попытку несанкционированного посещения закрытого объекта мужчине грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, согласно статье 20.19 КоАП РФ.

Ранее тундровики в количестве 15 человек в упряжках застряли в лесу тундры, в 35 километрах от Салехарда. Их спасли местные спасатели.