28 апреля 2021, 17:55
Спасатели на Ямале помогли заблудившимся в тундре оленеводам
Тундровики в количестве 15 человек в упряжках застряли в лесу тундры. Вместе со взрослыми оленеводами оказались и дети. Ближайшим населенным пунктом к ним стал Салехард. Он находился в 35 километрах. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».
Выяснилось, что оленеводы пытались выйти на летние пастбища, но не смогли без посторонней помощи выбраться из снега. Поэтому они обратились к спасательной бригаде.
Бойцы «Ямалспаса» отправились на место. Семьи кочевников переправили в аэролодках. Медицинская помощь не потребовалась.