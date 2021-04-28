Спасатели на Ямале помогли заблудившимся в тундре оленеводам

Тундровики в количестве 15 человек в упряжках застряли в лесу тундры. Вместе со взрослыми оленеводами оказались и дети. Ближайшим населенным пунктом к ним стал Салехард. Он находился в 35 километрах. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Выяснилось, что оленеводы пытались выйти на летние пастбища, но не смогли без посторонней помощи выбраться из снега. Поэтому они обратились к спасательной бригаде.

Бойцы «Ямалспаса» отправились на место. Семьи кочевников переправили в аэролодках. Медицинская помощь не потребовалась.