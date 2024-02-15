Происшествия 15 февраля 2024, 11:50 Хулиганы напали на медиков скорой помощи в Волгограде Хулиганы в Волгограде напали на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов РИА «Новости»

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Участники драки в Волгограде, которым вызвали скорую помощь, напали на медиков. Об этом сообщила пресс-служба городской клинической станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на четверг, 15 февраля, в экстренные службы поступил вызов о драке в Красноармейском районе Волгограда. В пресс-службе уточнили, что хулиганы проявили агрессию, разбили лобовое стекло автомобиля.

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Водитель кареты скорой помощи отъехал на безопасное расстояние и вызвал правоохранителей. После этого медики госпитализировали двух пострадавших участников драки.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области задержали двух мужчин, один из которых нанес ущерб транспорту сокрой помощи. В отношении его правоохранители составили протокол об административном нарушении. Полицейские также начали проверку о причинении травм двум участникам потасовки.

В январе в Хабаровске пьяный мужчина разбил стекло в машине скорой помощи и угрожал фельдшеру.