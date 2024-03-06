Эксклюзив 06 марта 2024, 10:34 Муж на коне. Жителя Осинников арестовали за то, что он «припарковал» лошадь в квартире Полиция арестовала жителя Кузбасса, который привел лошадь в квартиру многоэтажки

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Житель города Осинники в Кузбассе решил устроить жене необычный сюрприз к 8 Марта — привел в квартиру многоэтажки лошадь. Мужчину арестовали за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе МВД России по Кемеровской области.

«Осинниковский городской суд принял решение по делу об административном правонарушении, совершенном 33-летним местным жителем», — передали в министерстве.

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Мужчина завел животное в многоквартирный дом на улице Революции. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как местный житель под уздцы ведет белую лошадь в подъезд, перед подъемом на лестницу он даже пытался запрыгнуть на нее. В итоге мужчине даже удалось затащить непарнокопытное в квартиру на пятом этаже.

Жена восприняла поступок мужа с юмором: расценила как сюрприз в честь Международного женского дня. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором женщина демонстрирует свой подарок и шутливо хвастает перед девчонками. Скотина провела в доме примерно полтора часа.

«Нарушитель пояснил, что ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения около фермы, взял одну из лошадей под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье <…> после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму», — уточнили в МВД.

Сам мужчина — разнорабочий животноводческой фермы в поселке Красная Орловка. Он арендует квартиру в многоэтажке, куда привел животное. Житель Кузбасса признался, что выпил в тот день очень много, поэтому не мог толком объяснить свой поступок. Однако раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

Ранее стало известно, что хозяин съемной квартиры, в которую муж квартирантки привел лошадь, поставил жительницу Кемеровской области перед сложным выбором: либо она останется в квартире без супруга, либо съезжает.