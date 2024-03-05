Интересное 05 марта 2024, 18:41 Кемеровчанке, муж который привел домой коня, поставили суровый ультиматум Shot: кемеровчанке пригрозили выселением из съемной квартиры из-за коня Unsplash

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Хозяин съемной квартиры, в которую муж квартирантки привел лошадь, поставил жительницу Кемеровской области перед сложным выбором: либо она останется в квартире без супруга, либо съезжает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, женщина живет с ребенком и собирается найти новое жилье, так как решилась бросить мужа. Авторы канала отметили, что между супругами часто возникали ссоры из-за ревности. Во время одной из них мужчина и прибыл ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне, чтобы извиниться перед женой и заранее поздравить ее с 8 Марта. Из-за животного в подъезде дома остались кучи навоза.

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По данным СМИ, затея не далась — после своего возвращения в буквальном смысле на коне мужчина снова поссорился с супругой. Лошадь из дома вывели, но жильцы все равно массово пожаловались в управляющую компанию из-за случившегося.