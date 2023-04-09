Эксклюзив 09 апреля 2023, 17:20 Мусоровоз в Томске протаранил легковушку с людьми Видео «360»: мусоровоз в Томске протаранил легковушку с женщиной и ребенком внутри

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В Томске мусоровоз без водителя протаранил легковой автомобиль, в котором находились женщина с ребенком. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МВД. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

По данным ведомства, авария произошла во дворе дома № 7 на улице Дизайнеров. Водитель грузовика МАЗ вышел из кабины, в ту же минуту машина стала катиться назад. Мужчина заметил, что автомобиль пришел в движение, но не успел остановить его. В результате мусоровоз врезался в левый бок припаркованной Lada Granta, в которую за несколько минут до аварии сели женщина с ребенком.

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«Женщина не пострадала, ребенку оказана разовая медицинская помощь», — рассказали в управлении МВД.

Сейчас по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Казани легковой автомобиль сбил велокурьера, которые ехал по зебре. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.