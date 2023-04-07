Происшествия 07 апреля 2023, 14:16 Велокурьер попал под машину в Казани

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В Казани легковой автомобиль сбил велокурьера, которые ехал по зебре. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на отдел пропаганды городского УГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Достоевского и Айвазовского. Автомобиль Renault, за рулем которого сидел 48-летний мужчина, при повороте налево сбил 23-летнего курьера, который ехал на велосипеде. В результате ДТП сбитому доставщику еды потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу.

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В ГИБДД отметили, что велокурьер должен был спешиться при переходе дороги по зебре.

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