Эксклюзив 24 мая 2023, 19:02 «Мухи не обидит». Отец подозреваемого в убийстве пенсионерки в Москве рассказал о сыне Отец подозреваемого в убийстве пенсионерки в Москве рассказал о спокойном характере сына

Читать 360tv в

Мужчина ударил бабушку грифом гантели и задушил шнурком от ботинок на юге Москвы, сообщил Следственный комитет. Отец подозреваемого в убийстве пенсионерки в беседе «360» заявил, что давно не общался с сыном и не ожидал от него такого поступка.

По словам мужчины, раньше у сына не было ситуаций, связанных с рукоприкладством или более тяжкими действиями.

Реклама

«Не ожидал такого от него, он ведь и мухи не обидит. Всегда спокойный был», — сказал собеседник «360».

Также мужчина уточнил, что живет в Нижнем Новгороде и личного общения с сыном у него давно не было.

По предварительной версии, 27-летний мужчина нанес несколько ударов своей бабушки гантелей по голове. После чего, задушил ее шнурком от ботинок. От полученных травм пожилая женщина умерла на месте.

Следователи задержали подозреваемого. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.