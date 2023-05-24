Происшествия 24 мая 2023, 10:37 Внук убил бабушку на юге Москвы СК Москвы: по факту убийства 70-летней пенсионерки возбудили уголовное дело Telegram

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Сегодня утром в жилом доме на Братеевской улице столицы обнаружили тело 70-летней пенсионерки со следами насильственной смертий. По факту убийства возбудили уголовное дело. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Главного следственного управления СК России по городу Москве.

В убийстве женщины подозревают ее внука. По данным следствия 27-летний мужчина несколько раз ударил свою бабушку гантелей по голове. После чего, увидев, что она еще подает признаки жизни, задушил шнурком от ботинок. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следователи возбудили дело по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство), максимальный срок наказания по которой до 15 лет лишения свободы.

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