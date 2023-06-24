Происшествия 24 июня 2023, 02:16 Мучивший пса малолетний живодер заинтересовал прокуратуру Новгорода Прокуратура Новгородской области займется школьником, который душил свою собаку Flickr

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Прокуратура Новгородской области заинтересовалась публикацией в средствах массовой информации о жестоком обращении малолетнего живодера с собакой. Сотрудники ведомства организовали по данному факту проверку, говорится на сайте организации.

«В ходе мониторинга выявили публикацию, согласно которой несовершеннолетний ненадлежащим образом обращается с собакой, наносит ей удары и перетягивает шею шнурком», — указано в сообщении ведомства.

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Прокуратура даст оценку полноте мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по факту жестокого обращения с животным. Также объектом проверки станут органы системы профилактики при работе с подростком и его семьей.

Видео, на котором старшеклассник избивает свою собаку, опубликовали в группе ВК «Свободный Информационный Портал Великого Новгорода».

Ранее жестокое убийство кота произошло в Химках. Неизвестные расчленили домашнего питомца и бросили его останки под окна его хозяйке. По словам местных жителей, неизвестный живодер поранил скальпелем пять котов.