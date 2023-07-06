Эксклюзив 06 июля 2023, 06:15 Мотоциклиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после аварии на востоке Москвы Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Молостовых в ВАО Москвы Соцсети

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В Восточном административном округе Москвы случилась авария с участием мотоцикла. Он столкнулся с такси на улице Молостовых. Водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

Авария произошла 5 июля около 23 часов в районе дома по улице Молостовых, 13 корпус 1. Автомобиль такси Volkswagen Polo поворачивал, а мотоциклист ехал прямо — они столкнулись.

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В соцсетях опубликовали фото с места ДТП. Байк от удара взлетел на крышу легковушки. Пострадали два человека, водителя мотоцикла госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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