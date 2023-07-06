Криминал 06 июля 2023, 05:58 Таксист попытался изнасиловать «Миссис Сибирь-2016» СК: таксиста арестовали за попытку изнасилования «Миссис Сибирь-2016» Pxhere

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В Новосибирске задержали иностранца за попытку изнасилования девушки в машине такси, сообщила пресс-служба регионального СК в Telegram-канале. По данным новостного портала ngs.ru, пострадавшей оказалась финалистка конкурса «Миссис Сибирь-2016».

«Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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По информации следствия, 24-летний обвиняемый, «находясь в салоне автомобиля с потерпевшей», попытался изнасиловать девушку. Довести задуманное до конца он не смог, пояснили в ведомстве, поскольку девушке удалось вырваться и убежать. Мужчину вскоре задержали. Потерпевшая опознала его.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУСК.

Подозреваемого, как добавили в главке МВД, задержали сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке, уточнило РИА «Новости».

По информации новостного портала ngs.ru, пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер, стилист и финалистка конкурса «Миссис Сибирь-2016». Сама девушка рассказала, что задержанный напал на нее рано утром 11 июня. Потерпевшая возвращалась на такси с празднования своего дня рождения.