Мотоциклист в Петербурге влетел в легковушку. Видео

В Санкт-Петербурге байкер влетел в легковой автомобиль. Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. В распоряжении «360» появилось видео с камер наблюдения.

Авария произошла минувшей ночью в Адмиралтейском районе. Мотоциклист столкнулся с автомобилем на пересечении Римского-Корсакова и Лермонтовского проспектов. На кадрах можно заметить, как байкер на полной скорости влетает в машину.

От удара мотоцикл буквально разлетелся по частям, а молодого человека отбросило на несколько метров. Байкер получил тяжелые травмы. Он мог погибнуть там же, но машина скорой прибыла на место уже через 20 минут. Его госпитализировали.

Накануне в городе на Неве столкнулись два мотоциклиста. Предположительно, один из них проехал на запрещающий сигнал светофора.

Ранее на перекресте в Адмиралтейском районе Петербурга столкнулись две машины. Один из автомобилей в результате влетел в стену дома и чуть не сбил толпу пешеходов. Девушка с самокатом успела отбежать в последний момент. Эта авария попала на видео с камер.