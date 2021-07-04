Автомобиль едва не влетел в пешеходов после ДТП в Петербурге. Видео

Две машины столкнулись на перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Один автомобиль влетел в стену дома возле пешеходного перехода и едва не сбил толпу людей.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что четыре человека стоят на пешеходном переходе и ждут, когда смогут перейти дорогу. В какой-то момент происходит столкновение двух машин — серебристого Daewoo Matiz и черного Mercedes.

В результате ДТП Daewoo Matiz перевернулся на бок и на скорости влетел в угол здания, возле которого стояли пешеходы. Он едва не задел девушку с самокатом — она успела отбежать в последнюю секунду.

Источник в экстренных службах рассказал «360», что ДТП произошло на перекрестке на пересечении переулка Гривцова с улицей Казанской в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате пострадал один человек — кто именно, не уточняется. Подробностей о его состоянии пока нет.