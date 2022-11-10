Происшествия 10 ноября 2022, 23:40 Мотоциклист столкнулся с автомобилем на МКАД Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем на МКАД

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Легковая машина и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

На месте происшествия работали оперативные службы Москвы. Дептранс столицы уточнил, что из-за ДТП временно перекрывали три из шести полос автодороги.

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В транспортном комплексе Москвы рекомендовали водителям по возможности выбирать пути объезда. Сейчас автомобильное движение на этом участке МКАД восстановлено.

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Согласно данным ГИБДД, в результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла. Медики его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

Накануне на первом километре МКАД водитель грузовика не справился с управлением и наехал на препятствие. После этого транспортное средство загорелось. ДТП случилось в районе развязки с шоссе Энтузиастов.