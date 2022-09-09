Грузовик загорелся на внешней стороне МКАД | 360°

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Грузовик загорелся на внешней стороне МКАД

«Известия»: грузовик на МКАД наехал на препятствие и загорелся

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Водитель грузовика на 1-м километре МКАД не справился с управлением и наехал на препятствие, после чего транспортное средство загорелось. Об этом сообщили «Известия».

ДТП произошло в районе развязки с шоссе Энтузиастов. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, информация о пострадавших уточняется. В районе 1-го километра МКАД сильно затруднено движение транспорта.

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Другое ДТП с участием грузовика произошло на МКАД 4 сентября. Тогда водитель находился под фурой, когда она тронулась с места и переехала мужчину. В результате инцидента пострадавший скончался.

Ранее на Косинском шоссе в Москве случилась массовая авария с участием скорой. ДТП привело к тому, что машина медиков перевернулась.

Москва

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