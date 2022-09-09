Грузовик загорелся на внешней стороне МКАД | 360°

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Мир
09 сентября 2022, 06:16
Россия нашла способ поддержать белорусскую «нефтянку»
Мир
09 сентября 2022, 05:58
ЮАР пообещала не присоединяться к санкциям Запада против России
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Технологии
09 сентября 2022, 05:21
Национальный центр развития искусственного интеллекта заработал в России
Происшествия
09 сентября 2022, 04:59
Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области
Мир
09 сентября 2022, 04:57
Крым выразил готовность помочь Херсонской области с газом
Здоровье
09 сентября 2022, 04:45
Вирусолог Альтштейн не исключил возможность появления новых вариантов коронавируса
Мир
09 сентября 2022, 04:41
Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ
Общество
09 сентября 2022, 04:15
Названа единственная страна, обреченная на голод этой зимой
Мир
09 сентября 2022, 04:10
Северная Корея закрепила за собой право превентивного ядерного удара по противнику