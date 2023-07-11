Эксклюзив 11 июля 2023, 06:55 Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве Автомобиль Niva столкнулся с мотоциклом на проспекте Мира в СВАО Москвы РИА «Новости»

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На проспекте Мира в Северо-Восточном административном округе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Niva и мотоцикла. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Авария произошла около одного часа ночи в районе Продольного проезда у станции Московского монорельса «Выставочный центр». Легковушка столкнулась с мотоциклом, водителя последнего отбросило на трамвайные пути. Приехавшие на место медики зафиксировали его смерть.

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В месте ДТП произошел разлив топлива площадью восемь квадратных метров.

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