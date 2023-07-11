11 июля 2023, 06:55
Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве
Автомобиль Niva столкнулся с мотоциклом на проспекте Мира в СВАО Москвы
На проспекте Мира в Северо-Восточном административном округе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Niva и мотоцикла. Один человек погиб, сообщил источник «360».
Авария произошла около одного часа ночи в районе Продольного проезда у станции Московского монорельса «Выставочный центр». Легковушка столкнулась с мотоциклом, водителя последнего отбросило на трамвайные пути. Приехавшие на место медики зафиксировали его смерть.
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В месте ДТП произошел разлив топлива площадью восемь квадратных метров.
В поселении Воскресенское случился пожар в частном доме. Умер владелец соседнего участка — он почувствовал себя плохо от сильных переживаний.
ДТП
Москва 2023
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