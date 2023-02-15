Эксклюзив 15 февраля 2023, 10:23 Мотоциклист без прав протаранил легковушку на Кубани и погиб Источник «360»: в Абинске 18-летний мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой

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Байкер погиб в аварии в Абинске Краснодарского края. Ему было 18 лет. От полученных травм он скончался в больнице. Об этом «360» сообщил источник.

«Погибшему 18 лет. От полученных в аварии травм мотоциклист умер в реанимации», — сказал источник.

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На кадрах с места происшествия видно, как байкер на высокой скорости проносится по перекрестку и влетает в легковой автомобиль.

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По предварительным данным, водитель мотоцикла Ranger без прав на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в автомобиль Nissan Almera. 36-летний водитель иномарки не пострадал, рассказал изданию «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Ранее два мотоциклиста врезались в КамАЗ на Октябрьском путепроводе в Петербурге. Водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, его приговорили к заключению за смертельное ДТП.