Происшествия 20 января 2023, 00:13 Водителя КамАЗа приговорили к заключению за смертельное ДТП в Петербурге

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Водителя КамАЗа приговорили к заключению за ДТП на Октябрьском путепроводе, в котором погибли два мотоциклиста. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Авария случилась 21 августа 2021 года. Мужчина сел за руль грузовика в нетрезвом виде. В какой-то момент он решил совершить разворот через двойную сплошную, нарушив ПДД. В результате в автомобиль врезались два мотоциклиста. Один из них умер на месте происшествия, другой погиб в больнице спустя несколько дней.

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В результате водителя приговорили к девяти годам и четырем месяцам колонии общего режима.

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