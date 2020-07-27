Мотоцикл столкнулся с легковушкой на московском перекрестке

На юго-востоке Москвы мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадал один человек, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на пересечении улиц Генерала Кузнецова и Привольной. В результате ДТП разлилось топливо.

Причины и обстоятельства столкновения не уточняются. Информации о том, кто был виновником дорожно-транспортного происшествия, нет.

В Калужской области полицейский УАЗ влетел в стоящий на обочине грузовик. Двух стражей порядка зажало внутри служебной машины — их доставали при помощи специальных инструментов.