Появилось видео с места ДТП с полицейским УАЗом в Калужской области

Недалеко от калужской деревни Воробьи в припаркованный на обочине грузовик влетел полицейский УАЗ. Пострадали водитель и пассажир служебной машины . «360» публикует кадры с места происшествия.

Известно, что девушка-участковый ехала в одну из деревень Калужской области. При столкновении ее и водителя УАЗа зажало в автомобиле. Освобождали полицейских при помощи специальной техники.

«Я был на обочине, собирался поесть. <…> Произошел хлопок. Я вышел — машина во мне», — рассказал водитель грузовика Сергей Селиверстов.

Мигалок или сирен мужчина не слышал. По его словам, удар оказался довольно слабым — сначала было непонятно, что именно произошло.

Сам водитель грузового авто не пострадал. Сидевшие в УАЗе получили множественные переломы и попали в больницу. Машин в момент аварии на трассе почти не было.