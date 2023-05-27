Происшествия 27 мая 2023, 19:33 Моторный отсек загорелся на теплоходе во время прогулки по Москве-реке Пожар на теплоходе «Олимпиада» на Москве-реке оперативно ликвидировали РИА «Новости»

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На теплоходе «Олимпиада» во время пассажирской прогулки вдоль Космодамианской набережной 27 мая произошел пожар. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации очевидцев, дым пошел из моторного отсека теплохода. Речное судно экстренно причалило к берегу.

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Пассажиров эвакуировали. Помощь медиков никому из них не понадобилась. Возгорание оперативно ликвидировали.

Ранее пожар случился на теплоходе «РТ-377» в Ханты-Мансийском автономном округе во время ночной стоянки около поселка Зенково. В результате один человек погиб, еще пяти пассажирам потребовалась помощь врачей.