Происшествия 23 мая 2023, 12:27 Жертвой пожара на теплоходе в ХМАО стал один человек Ространснадзор: один человек погиб при пожаре на теплоходе в ХМАО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар случился на теплоходе «РТ-377» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате него один человек погиб, еще пятерым потребовалась помощь врачей. Об этом заявило управление Ространснадзора по Уральскому федеральному округу на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что ЧП произошло 23 мая во время ночной стоянки около поселка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа. На теплоходе случился взрыв, а потом пожар.

Реклама

«Один человек погиб, пять доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт около левого берега реки Оби, когда береговые пожарные расчеты тушили огонь. На место приехали государственные инспектора отдела надзора за судоходством, мореплаванием и организации расследований транспортных происшествий МТУ Ространснадзора по УФО.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Ространснадзор проводит проверку, по ее результатам примут меры реагирования.