Эксклюзив 21 февраля 2024, 06:29 Автомобиль рухнул с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе Источник «360»: на МКАД в районе автовокзала Южные ворота авто упало с моста РИА «Новости»

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В Южном административном округе Москвы автомобиль упал с моста. Водитель и пассажирка выбрались самостоятельно, потребовалась медицинская помощь, сообщил источник «360».

Авария произошла незадолго до полуночи на МКАД при съезде на Бесединское шоссе в сторону центра в районе автовокзала Южные ворота. В экстренные службы обратился водитель, который проезжал мимо. Он рассказал, что легковой автомобиль рухнул с моста.

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На место выехали две машины скорой помощи, ДПС и другие специалисты. Информация подтвердилась. В аварию попал автомобиль Peugeot. Водитель и пассажирка 2014 года рождения выбрались из машины самостоятельно. Последней потребовалась медицинская помощь из-за подозрения на черепно-мозговую травму. Ее увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Чите машина скорой помощи столкнулась с такси. Пострадали четыре человека, один из госпитализированных погиб.